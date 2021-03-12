Власти Мальты сделали исключение для сборной России по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 Мальта — Россия состоится в ранее намеченный срок: 24 марта в городе Та-Кали. Островные власти готовы сделать исключение для футболистов.

До 11 апреля на Мальте запрещены любые массовые и спортивные мероприятия в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. На данный момент не разрешены даже тренировки, но власти признают, что футбольный матч такого уровня является исключительным случаем.

Инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи отметила, что футболистам за несколько дней до игры разрешат тренировки, а сама игра состоится при пустых трибунах.

"Матч сборных можно считать исключительным случаем. Но он должен проходить в полном соответствии с жёстким медицинским протоколом, — приводит "СЭ" слова Гаучи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что УЕФА отказал Российскому футбольному союзу в переносе матча Мальта — Россия в Сочи.