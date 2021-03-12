УЕФА отказал сборной России в переносе матча с Мальтой

Российский футбольный союз (РФС) направил предложение в УЕФА о переносе отборочного матча ЧМ-2022 Мальта — Россия. У Мальтйской футбольной ассоциации (MFA) возникли трудности с организацией игры.

Ранее сообщалось, что власти Мальты запретили проводить любые массовые (и спортивные) мероприятия до 11 апреля. MFA делает попытки получить разрешение на проведение игры, но пока окончательного решения по этому вопросу нет.

По сведениям ТАСС, РФС предложил УЕФА и мальтийцам обменяться кругами, то есть 24 марта сыграть в Сочи, а 7 сентября на Мальте. УЕФА ответил отказом и уведомил РФС, что матч в марте состоится в городе Та-Кали.

После выезда на Мальту сборная России 27 марта примет в Сочи Словению, а 30 марта сыграет в гостях против Словакии.