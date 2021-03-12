"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 млн

Туринский "Ювентус" приступил к поиску возможных покупателей нападающего Криштиану Роналду. Итальянский клуб хочет заработать на трансфере португальца, контракт которого заканчивается летом 2022 года.

Для того, чтобы избежать убытков, "Ювентусу" достаточно продать Роналду за 29 млн евро. К этой сумме добавится экономия на зарплате футболиста, которая составляет 31 млн евро в год, сообщает Corriere dello Sport.

Агент Роналду также вовсю принялся искать ему новую команду. Жорже Мендеш в Twitter написал, что ведёт переговоры с "Реалом". Португалец не против вернуться в Мадрид.

За "Юве" Роналду выступает с 2018 года. В составе команды он провёл 130 матчей, в которых забил 98 мячей.