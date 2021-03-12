Российские биатлонисты не смогли завоевать наград в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Лучший результат показал Семён Сучилов.
Он финишировал десятым с одним промахом и отставанием от лидера в 48 секунд. Участник чемпионата мира в Поклюке Антон Бабиков показал 17-й результат.
Выиграл гонку немец Филипп Наврат, лидирующий в общем зачёте Кубка IBU. Вторым стал норвежец Александр Андерсен, третье место занял француз Уго Риваль.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.