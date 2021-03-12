Бабиков стал 17-м в спринте на этапе Кубка IBU в Австрии

Российские биатлонисты не смогли завоевать наград в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Лучший результат показал Семён Сучилов.

Он финишировал десятым с одним промахом и отставанием от лидера в 48 секунд. Участник чемпионата мира в Поклюке Антон Бабиков показал 17-й результат.

Выиграл гонку немец Филипп Наврат, лидирующий в общем зачёте Кубка IBU. Вторым стал норвежец Александр Андерсен, третье место занял француз Уго Риваль.

Спринт Кубка IBU в Обертиллиахе

1. Филипп Наврат (Германия) — 23 минуты 19,9 секунды (0 промахов).

2. Александр Андерсен (Норвегия) — отставание 27,2 (1).

3. Уго Риваль (Франция) — 33,3 (0).

10. Семён Сучилов (Россия) — 48,4 (1).

14. Евгений Идинов (Россия) — 1.13.1 (1).

15. Василий Томшин (Россия) — 1.14,3 (0).

17. Антон Бабиков (Россия) — 1.19,8 (2).

19. Никита Поршнев (Россия) — 1.34,4 (0).

57. Михаил Первушин (Россия) — 2.41.9 (3).