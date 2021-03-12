Биатлонист Расторгуев отреагировал на отстранение из-за допинга

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев (Андрейс Расторгуевс - лат.) решением IBU отстранён от соревнований до окончания расследования дела о нарушении антидопинговых правил. Спортсмен пропустил три обязательных допинг-теста.

Сообщение об отстранении появилось 11 марта, перед стартом спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место. Расторгуев после этого выступил с заявлением, в котором извинился перед командой и болельщиками за ошибку.

Пропуск трёх тестов Расторгуев назвал "технической ошибкой". Вероятно, биатлонист неправильно заполнил местонахождение в системе для допинг-контроля ADAMS. Биатлонист заявил, что не использовал запрещённых веществ.

"Хочу заверить всех, что я не делал ничего запрещённого. Я никогда не использовал запрещённые вещества или методы. К сожалению, судят не по моему честному отношению, а лишь по технической ошибке", - написал в Facebook Расторгуев.

32-летний Расторгуев является трёхкратным чемпионом Европы. Лучший результат на чемпионате мира - шестое место в гонке преследования в Эстерсунде-2019.

В сентябре 2019 года за пропуск трёх допинг-тестов на 18 месяцев была дисквалифицирована россиянка Маргарита Васильева. Вернуться в биатлон она сможет в сезоне-2021/22.