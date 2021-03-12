Овечкин почти догнал Эспозито и стал второй звездой дня в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 715-ю шайбу в карьере в НХЛ. Россиянин почти догнал Фила Эспозито, который в списке снайперов лиги идёт шестым. На счету легендарного канадца 717 голов.
Шайбу Овечкин забросил в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии" (5:3). "Кэпиталз" в своём дивизионе идут в таблице вторыми, уступая "Айлендерс" два очка.
Эксперты НХЛ признали Овечкина второй звездой дня.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Весной активизируются протесты в Белоруссии, считают в КГБ и МВД Белоруссии, недовольные и прозападная оппозиция готовятся смести режим Лукашенко 25-27 марта.