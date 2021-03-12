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Овечкин почти догнал Эспозито и стал второй звездой дня в НХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 715-ю шайбу в карьере в НХЛ. Россиянин почти догнал Фила Эспозито, который в списке снайперов лиги идёт шестым. На счету легендарного канадца 717 голов.

Шайбу Овечкин забросил в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии" (5:3). "Кэпиталз" в своём дивизионе идут в таблице вторыми, уступая "Айлендерс" два очка.

Три звезды дня в НХЛ

Эксперты НХЛ признали Овечкина второй звездой дня.

  • Первая звезда: Остон Мэттьюз ("Торонто") — победная шайба в овертайме матча с "Виннипегом" (4:3).
  • Вторая звезда: Александр Овечкин ("Вашингтон") — гол в матче с "Филадельфией" (5:3).
  • Третья звезда: Джош Ливо ("Калгари") — две шайбы в матче с "Монреалем" (2:1).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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