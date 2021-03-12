Девятый этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место продолжится женским спринтом в пятницу, 12 марта. Старт гонки запланирован на 19.30 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на "Матч ТВ".
Российская сборная на спринт выставила Светлану Миронову, Ульяну Кайшеву, Ирину Казакевич, Евгению Павлову, Ларису Куклину и Татьяну Акимову.
Всего на старт выйдут 104 спортсменки. Первой в гонку уйдёт немка Дениз Херрманн.
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