На этапе КМ по биатлону в Нове-Место стартует женский спринт

Девятый этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место продолжится женским спринтом в пятницу, 12 марта. Старт гонки запланирован на 19.30 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на "Матч ТВ".

Российская сборная на спринт выставила Светлану Миронову, Ульяну Кайшеву, Ирину Казакевич, Евгению Павлову, Ларису Куклину и Татьяну Акимову.

Старт-лист женского спринта в Нове-Место

Всего на старт выйдут 104 спортсменки. Первой в гонку уйдёт немка Дениз Херрманн.

1. Дениз Херрманн (Германия).

3. Жюли Симон (Франция).

6. Доротея Вирер (Италия).

8. Лиза Витоцци (Италия).

10. Жюстин Бреза (Франция).

11. Линн Перссон (Швеция).

13. Анаис Шевалье (Франция).

14. Анна Сола (Белоруссия).

15. Франциска Пройсс (Германия).

17. Светлана Миронова (Россия).

19. Ханна Эберг (Швеция).

22. Динара Алимбекова (Белоруссия).

24. Ингрид Тандреволд (Норвегия).

26. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

28. Ульяна Кайшева (Россия).

30. Тирилль Экхофф (Норвегия).

33. Марте Ройселанн (Норвегия).

36. Эльвира Эберг (Швеция).

42. Ирина Казакевич (Россия).

50. Анаис Бескон (Франция).

55. Евгения Павлова (Россия).

64. Ида Лин (Норвегия).

72. Лариса Куклина (Россия).

87. Татьяна Акимова (Россия).