Возвращение скандального Дзюбы: не играл полгода, не забивал с сентября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба вернётся в команду. Также футболисту вернут капитанскую повязку.

Из состава сборной России Дзюба был выведен в ноябре после появления скандального видео интимного характера с его участием. После исключения нападающего сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0) и проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5). Последние поражения не позволили команде подняться в дивизион А Лиги наций.

Дзюба не забивал с сентября

В последний раз на поле в составе сборной России Дзюба выходил 14 октября. Тогда команда сыграла вничью с Венгрией (0:0).

В 2020 году нападающий провёл пять матчей в составе сборной, в которых забил два мяча. Оба гола пришлись на игру с Сербией 3 сентября (3:1).