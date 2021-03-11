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США отказались от бойкота Игр в Пекине, вспомнив о московской Олимпиаде

Спорт

Глава Национального олимпийского комитета США Сюзан Лайонс ответила на вопрос о возможном бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине. Она отметила, что подобного рода акции не приносят ожидаемого результата и вредят спортсменам.

США отказались от бойкота Игр в Пекине, вспомнив о московской Олимпиаде

Лайонс привела в пример ситуацию вокруг московской Олимпиады-80, когда некоторые страны Запада отказались ехать в СССР. По словам главы НОК США, бойкот никак не повлиял на московское руководство, но сломал судьбы многим спортсменам.

С призывом бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине выступили правозащитные организации национальных меньшинств КНР. По их мнению, страны должны отказаться от поездки в Китай из-за нарушений прав человека.

"Мы не хотели бы преуменьшать то, что происходит в Китае, но бойкот не поддерживаем. Такие акции никогда не были эффективными, в частности, в 1980 году. Нужно понимать, какие были последствия. Цели бойкота достигнуты не были, но надежды многих спортсменов не смогли осуществиться", — заявила Лайонс в интервью Japan Times.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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