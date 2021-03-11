Матыцин отреагировал на информацию об уходе с поста главы Минспорта

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что остаётся на своём посту. Ранее телеграм-канал Baza распространил информацию о том, что он написал заявление об отставке.

Матыцин отметил, что нет никакой почвы для возникновения подобных слухов. Министр спорта уточнил, что будет активнее работать с представителями СМИ, чтобы избежать ложной информации.

"Нам есть чем заняться, и нет времени, чтобы заниматься расследованиями. Я заявления об отставке не писал", — приводит ТАСС слова Матыцина.

Матыцин занимает пост главы Минспорта России с января 2020 года.