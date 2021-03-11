Кокорин не смог попасть в общую группу на тренировке "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не занимается в общей группе на тренировке команды. Футболист работает по индивидуальной программе.
В пресс-службе "фиалок" отметили, что не знают, сможет ли Кокорин выйти на поле в игре против "Беневенто". На выходных у россиянина выявили повреждение мышцы бедра левой ноги, сообщает ТАСС.
Кокорин выходил на поле в составе "Фиорентины" трижды. На данный момент в общей сложности он отыграл за "фиалок" 79 минут.
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