Кокорин не смог попасть в общую группу на тренировке "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не занимается в общей группе на тренировке команды. Футболист работает по индивидуальной программе.

В пресс-службе "фиалок" отметили, что не знают, сможет ли Кокорин выйти на поле в игре против "Беневенто". На выходных у россиянина выявили повреждение мышцы бедра левой ноги, сообщает ТАСС.

Кокорин выходил на поле в составе "Фиорентины" трижды. На данный момент в общей сложности он отыграл за "фиалок" 79 минут.