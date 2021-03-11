Рублёв стал полуфиналистом турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в Дохе. При этом третий сеянный пока не провёл ни одного матча.
Рублёв получил место во втором круге турнира из-за своего высокого рейтинга. Он должен был выйти на корт против француза Ришара Гаске, но тот отказался играть из-за травмы.
В четвертьфинале Рублёв предполагал встретиться с венгром Мартоном Фучовичем, но и тот отказался выйти на корт. В полуфинале россиянин сразится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Рублёв тем самым заработал 90 очков в рейтинг ATP и 37 тыс. долларов. В 2020 году россиянин выиграл этот турнир.
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