Рублёв стал полуфиналистом турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в Дохе. При этом третий сеянный пока не провёл ни одного матча.

Рублёв получил место во втором круге турнира из-за своего высокого рейтинга. Он должен был выйти на корт против француза Ришара Гаске, но тот отказался играть из-за травмы.

В четвертьфинале Рублёв предполагал встретиться с венгром Мартоном Фучовичем, но и тот отказался выйти на корт. В полуфинале россиянин сразится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Рублёв тем самым заработал 90 очков в рейтинг ATP и 37 тыс. долларов. В 2020 году россиянин выиграл этот турнир.