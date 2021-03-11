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Клебо рассказал о своих эмоциях после дисквалификации

Спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, какие эмоции испытал после финиша 50-километровой гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе. Он первым пересёк финишную черту, но получил дисквалификацию за то, что столкнулся с Александром Большуновым и сломал ему палку.

Клебо рассказал о своих эмоциях после дисквалификации

Норвежская лыжная федерация подала протест на дисквалификацию Клебо, но ничего не смогла добиться. Сам Йоханнес попросил отозвать апелляцию, признав ошибку.

По словам Клебо, после финиша ему тяжело было ждать решения жюри.

"Пришлось ждать несколько минут. Это было хуже всего. Побывать в комнате жюри — непростое испытание. Мне нужно было контролировать свои эмоции и отстраниться от всех", — приводит NRK слова Клебо.

Норвежец признался, что был зол и разочарован после дисквалификации. Клебо помог его тренер.

"Мне помог тренер Арильд Монсен, который пришёл в комнату несколько часов спустя. Он говорил правильные вещи, благодаря которым я пришёл на ужин, где собралась вся команда", — заявил Клебо.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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