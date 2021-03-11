Панарин вернулся к тренировкам, но пока играть не будет

"Рейнджерс" вернул нападающего Артемия Панарина в тренировочный лагерь команды. К своим партнёрам российский форвард присоединился на завтраке в отеле Бостона, где "рейнджеры" проведут два матча против "Брюинз".

В команде Панарин не находился с 22 февраля, когда вышло интервью тренера Андрея Назарова о его похождениях в Риге. Специалист заявил, что Панарин ударил девушку, а дело в полиции удалось замять при помощи суммы в 40 тыс. долларов.

После завтрака Панарин принял участие в тренировке "Рейнджерс", о чём клуб отчитался в Twitter. Вместе с тем, в заявку на первую игру против "Бостона" российский форвард не попал. Возможно, он сыграет во втором матче, но это тоже маловероятно.

Тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн заявил, что рад возвращению Панарина. По словам наставника команды, россиянину нужно время для того, чтобы снова появиться на льду.

"Мы не знаем, когда он будет играть. Конечно, физически он готов. Но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Мы очень рады, что он вернулся", — приводит пресс-служба "Рейнджерс" слова Куинна.