Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 25 голов в Лиге чемпионов. В среду он забил мяч в ворота "Барселоны" в ответной игре 1/8 финала турнира.
Матч завершился вничью 1:1. Парижане вышли в четвертьфинал, так как в первой игре победили соперника со счётом 4:1.
Отметка в 25 голов покорилась Мбаппе в возрасте 22 лет и 80 дней. Французский нападающий побил рекорд Лионеля Месси, который свои 25 голов забил в возрасте 22 лет и 286 дней.
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