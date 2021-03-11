Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 25 голов в Лиге чемпионов. В среду он забил мяч в ворота "Барселоны" в ответной игре 1/8 финала турнира.

Матч завершился вничью 1:1. Парижане вышли в четвертьфинал, так как в первой игре победили соперника со счётом 4:1.

Отметка в 25 голов покорилась Мбаппе в возрасте 22 лет и 80 дней. Французский нападающий побил рекорд Лионеля Месси, который свои 25 голов забил в возрасте 22 лет и 286 дней.