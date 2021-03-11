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Стало известно расписание трансляций матчей 1/8 финала Лиги Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

В четверг, 11 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Российские зрители смогут увидеть все восемь игр на телеканалах "Матч".

Стало известно расписание трансляций матчей 1/8 финала Лиги Европы

Общедоступный "Матч ТВ" в 20.55 покажет центральную встречу 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" — "Милан", а в 23.00 — игру "Ромы" и "Шахтёра".

Другие трансляции доступны на телеканалах "Матч Футбол 1", "Матч Футбол 2" и "Матч Футбол 3".

Расписание трансляций 1/8 финала Лиги Европы

11 марта

  • 20.55 — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия). Матч ТВ.
  • 20.55 — "Динамо" (Украина) — "Вильярреал" (Испания). Матч Футбол 1.
  • 20.55 — "Аякс" (Голландия) — "Янг Бойз" (Швейцария). Матч Футбол 2.
  • 20.55 — "Славия" (Чехия) — "Рейнджерс" (Шотландия). Матч Футбол 3.
  • 23.00 — "Рома" (Италия) — "Шахтёр" (Украина). Матч ТВ.
  • 23.00 — "Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия). Матч Футбол 1.
  • 23.00 — "Тоттенхэм" (Англия) — "Динамо" (Хорватия). Матч Футбол 2.
  • 23.00 — "Гранада" (Испания) — "Мольде" (Норвегия). Матч Футбол 3.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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