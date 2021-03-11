В четверг, 11 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Российские зрители смогут увидеть все восемь игр на телеканалах "Матч".
Общедоступный "Матч ТВ" в 20.55 покажет центральную встречу 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" — "Милан", а в 23.00 — игру "Ромы" и "Шахтёра".
Другие трансляции доступны на телеканалах "Матч Футбол 1", "Матч Футбол 2" и "Матч Футбол 3".
11 марта
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.