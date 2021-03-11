Стало известно расписание трансляций матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 11 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Российские зрители смогут увидеть все восемь игр на телеканалах "Матч".

Общедоступный "Матч ТВ" в 20.55 покажет центральную встречу 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" — "Милан", а в 23.00 — игру "Ромы" и "Шахтёра".

Другие трансляции доступны на телеканалах "Матч Футбол 1", "Матч Футбол 2" и "Матч Футбол 3".

Расписание трансляций 1/8 финала Лиги Европы

11 марта

20.55 — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия). Матч ТВ.

20.55 — "Динамо" (Украина) — "Вильярреал" (Испания). Матч Футбол 1.

20.55 — "Аякс" (Голландия) — "Янг Бойз" (Швейцария). Матч Футбол 2.

20.55 — "Славия" (Чехия) — "Рейнджерс" (Шотландия). Матч Футбол 3.

23.00 — "Рома" (Италия) — "Шахтёр" (Украина). Матч ТВ.

23.00 — "Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия). Матч Футбол 1.

23.00 — "Тоттенхэм" (Англия) — "Динамо" (Хорватия). Матч Футбол 2.

23.00 — "Гранада" (Испания) — "Мольде" (Норвегия). Матч Футбол 3.