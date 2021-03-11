В Аргентине требуют наказать виновных в смерти Диего Марадоны

В Буэнос-Айресе прошла акция протеста, организаторы которой требуют наказать виновных в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. В ней участвовали в том числе родственники последнего.

Лозунг акции гласил: "Он не умер, его убили". Раздавались жесткие высказывания в адрес адвоката Марадоны Матиаса Морлы, который якобы оказывал на клиента негативное влияние и получил права на коммерческое использование имени и прозвищ Диего Марадоны.

Акция протеста прошла относительно спокойно, но отдельные перепалки и небольшие драки собравшихся имели мест быть.

Ранее полиция начала расследование в отношении врача Марадоны Леопольдо Луке и его психотерапевта Агустины Косачо. Они находились в непосредственном контакте с Диего перед его смертью.