В Буэнос-Айресе прошла акция протеста, организаторы которой требуют наказать виновных в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. В ней участвовали в том числе родственники последнего.
Лозунг акции гласил: "Он не умер, его убили". Раздавались жесткие высказывания в адрес адвоката Марадоны Матиаса Морлы, который якобы оказывал на клиента негативное влияние и получил права на коммерческое использование имени и прозвищ Диего Марадоны.
Акция протеста прошла относительно спокойно, но отдельные перепалки и небольшие драки собравшихся имели мест быть.
Ранее полиция начала расследование в отношении врача Марадоны Леопольдо Луке и его психотерапевта Агустины Косачо. Они находились в непосредственном контакте с Диего перед его смертью.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.