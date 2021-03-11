В США не поддержали идею бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Национальный олимпийский комитет США не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине в 2022 года.
При этом ведомство выражает обеспокоенность соблюдением прав человека в Китае, передает ТАСС. К бойкоту призвала коалиция из 180 правозащитных организаций, отметив репрессии, якобы связанные с преследованием китайских мусульман-уйгуров. В организациях подчеркнули, что теперь пришел черед правительств стран мира занять твердую позицию по этому вопросу.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь в ответ назвал попытки помешать провести Олимпийские Игры политической акцией. По мнению властей КНР, призыв к бойкоту не имеет шансов быть реализованным.
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