54-летний Миура заявил, что не собирается уходить из футбола

Японский футболист "Йокогамы" Кадзеуси Миура заявил, что не собирается завершать карьеру. 54-летний спортсмен 10 марта провёл первый матч в новом сезоне. Он вышел на поле в игре японской высшей лиги против "Уравы".
Для Миуры этот сезон станет 36-м в профессиональном футболе. Японец дебютировал на поле в 1986 году. Миура внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший футболист планеты.
По словам Миуры, он не знает, когда повсит бутсы на гвоздь. К тому же японец планирует остаться в футболе в качестве тренера.
"Не знаю, как долго буду играть. Может быть, я уйду завтра, может быть, через два-три года", — приводит пресс-служба ФИФА слова Миуры.
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