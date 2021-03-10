Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Круиз на рельсах: в России протестируют туры по железной дороге
Продажи подержанных автомобилей снизились на 4,3%
В Подмосковье повысят штрафы за нелегальные свалки
Эксперт высказался о снятии возрастных ограничений госслужащим
Количество зарегистрированной в январе ипотеки выросло на 12%
Реальный эффективный курс рубля повысился к доллару и евро
На Марсе обнаружили гигантские тоннели
Конгрессмен из США увидел в итоговой версии F-35 "крысиную нору"
В Китае обнаружили останки динозавра, сидящего на кладке яиц

54-летний Миура заявил, что не собирается уходить из футбола

Спорт » Командные виды » Футбол

Японский футболист "Йокогамы" Кадзеуси Миура заявил, что не собирается завершать карьеру. 54-летний спортсмен 10 марта провёл первый матч в новом сезоне. Он вышел на поле в игре японской высшей лиги против "Уравы".

Для Миуры этот сезон станет 36-м в профессиональном футболе. Японец дебютировал на поле в 1986 году. Миура внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший футболист планеты.

По словам Миуры, он не знает, когда повсит бутсы на гвоздь. К тому же японец планирует остаться в футболе в качестве тренера.

"Не знаю, как долго буду играть. Может быть, я уйду завтра, может быть, через два-три года", — приводит пресс-служба ФИФА слова Миуры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Выставка "Медицинский туризм" пройдет в рамках бизнес-площадки "Женщина третьего тысячелетия"
Продажи подержанных автомобилей снизились на 4,3%
В Подмосковье повысят штрафы за нелегальные свалки
54-летний Миура заявил, что не собирается уходить из футбола
Эксперт высказался о снятии возрастных ограничений госслужащим
Роль С-400 в турне Лаврова по странам Персидского залива
Количество зарегистрированной в январе ипотеки выросло на 12%
"Крылья Советов" победили "Томь" благодаря дублю Сергеева
Реальный эффективный курс рубля повысился к доллару и евро
На Марсе обнаружили гигантские тоннели
Популярное
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим

В Сирии сообщают, что российские военные нанесли удар с ОТРК "Искандер" с авиабазы Хмеймим.

В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Общество
Елизавета II пока не ответила на обвинения Меган Маркл
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников