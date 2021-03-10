"Крылья Советов" победили "Томь" благодаря дублю Сергеева

"Крылья Советов" в выездном матче 29-го тура ФНЛ обыграли "Томь" со счётом 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Иван Сергеев.
25-летний нападающий довёл свой бомбардирский счёт до 25 голов. Самарская команда лидирует в чемпионате ФНЛ, набрав 64 очка.
Сегодня завершились ещё четыре матча 29-го тура ФНЛ.
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