Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Марсе обнаружили гигантские тоннели
Конгрессмен из США увидел в итоговой версии F-35 "крысиную нору"
В Китае обнаружили останки динозавра, сидящего на кладке яиц
ФТС увеличила отчисления в бюджет на 6,9%
Колокольников уверен, что в России царствует полная свобода слова
Лавров: Эр-Рияд заинтересован в производстве "Спутника V"
Самки лягушек заглушают шум в брачный сезон с помощью лёгких
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
"Стоит лишь взглянуть на карту": генсек НАТО оценил роль Турции в блоке

"Крылья Советов" победили "Томь" благодаря дублю Сергеева

Спорт » Командные виды » Футбол

"Крылья Советов" в выездном матче 29-го тура ФНЛ обыграли "Томь" со счётом 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Иван Сергеев.

25-летний нападающий довёл свой бомбардирский счёт до 25 голов. Самарская команда лидирует в чемпионате ФНЛ, набрав 64 очка.

Другие результаты

Сегодня завершились ещё четыре матча 29-го тура ФНЛ.

  • "СКА-Хабаровск" — "Краснодар-2" — 0:0.
  • "Велес" — "Балтика" — 0:2.
  • "Нижний Новгород" — "Факел" — 1:2.
  • "Спартак-2" — "Нефтехимик" — 0:1.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Социологи: страну "мучают" бедность и коррупция
В Китае обнаружили останки динозавра, сидящего на кладке яиц
ФТС увеличила отчисления в бюджет на 6,9%
Колокольников уверен, что в России царствует полная свобода слова
Лавров: Эр-Рияд заинтересован в производстве "Спутника V"
"СЭ" опроверг информацию об огромных премиальных штаба Черчесова
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
Самки лягушек заглушают шум в брачный сезон с помощью лёгких
"Стоит лишь взглянуть на карту": генсек НАТО оценил роль Турции в блоке
Скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова
Популярное
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова

Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.

Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Общество
Елизавета II пока не ответила на обвинения Меган Маркл
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников