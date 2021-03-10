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МОК не планирует участвовать в рассмотрении дела Большунова

Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет реагировать на письмо президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе по поводу наказания Александра Большунова.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) установила для двукратного обладателя Кубка мира испытательный срок после инцидента с финном Йони Мяки. На финише эстафеты в Лахти Большунов отмахнулся от соперника, который перекрыл ему путь.

В ФЛГР посчитали испытательный срок чрезмерным наказанием и отправили письмо с просьбой разобраться в ситуации в МОК. Там отметили, что не имеют юрисдикции в подобных делах.

"Письмо получено, ситуация проанализирована и, судя по всему, будет рассмотрена в соответствии с процедурами FIS. У МОК нет юрисдикции", — приводит ТАСС заявление МОК.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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