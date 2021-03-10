"СЭ" опроверг информацию об огромных премиальных штаба Черчесова

Тренерский штаб Станислава Черчесова получает внушительную прибавку к зарплате в случае успешных результатов сборной России в товарищеских играх.

За победу в таком матче тренеры и администраторы команды получают премию в размере 20 млн рублей. Ничейный исход встречи оценивается в 10 млн рублей.

По сведениям Baza, до чемпионата мира-2018 премия штаба за победу в товарищеской игре составляла 9 млн рублей. Тренерский штаб Леонида Слуцкого, который руководил командой до завершения Евро-2016, получал за победу 5 млн рублей.

Под руководством Черчесова сборная России провела серию товарищеских матчей перед ЧМ-2018, а сам турнир завершила в четвертьфинале, уступив по пенальти Хорватии. Позже команда оформила выход на Евро-2020, который состоится летом 2021 года.

В конце марта сборная России стартует в отборочном турнире на чемпионат мира-2022 в Катаре.

"СЭ" опровергает информацию

Издание "Спорт-Экспресс" выступило с опровержением информации о премиальных для тренерского штаба Черчесова. Их размер значительно ниже названной телеграм-каналом Baza суммы.