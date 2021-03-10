Пресс-служба "Спартака" в Twitter разместила шутливое сообщение на тему замедления работы соцсети в России. Ранее Роскомнадзор заявил об ограничении работы Twitter и пригрозил заблокировать соцсеть, если не будет выполнено решение по удалению нежелательного контента.
"Twitter в России "стал медленнее", совсем как защитники "Краснодара" в воскресенье", — говорится в сообщении "Спартака".
Красно-белые намекнули на провальную игру защитников "Краснодара" в матче РПЛ, который они выиграли со счётом 6:1.
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