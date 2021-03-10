Информаторы WADA Степановы подали иск против России в ООН

Бывшая легкоатлетка Юлия Степанова и её муж Виталий подали иск против России верховному комиссару ООН по права человека. Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) утверждают, что Россия виновна в нарушении прав человека.

В частности, Степановы обвиняют РФ в нарушениях Международного пакта о гражданских и политических правах. Обвинения информаторы WADA связали с "государственной допинговой программой", сообщает Sports Integrity Initiative.

В заявлении говорится, что Степанова была вынуждена участвовать в медицинском и научном эксперименте, который ставился в рамках допинговой программы. По словам информаторов, у них не было другого выбора, кроме как согласиться с "работать на Россию". Легкоатлетка утверждает, что от согласия с допинговой программой зависел вопрос её существования.

Отметим, со Степановых в 2014 году начался допинговый скандал, в результате которого была отстранена Всероссийская федерация лёгкой атлетики, а также начались расследования допинговых случаев в России.