Информаторы WADA Степановы подали иск против России в ООН

Бывшая легкоатлетка Юлия Степанова и её муж Виталий подали иск против России верховному комиссару ООН по права человека. Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) утверждают, что Россия виновна в нарушении прав человека.
В частности, Степановы обвиняют РФ в нарушениях Международного пакта о гражданских и политических правах. Обвинения информаторы WADA связали с "государственной допинговой программой", сообщает Sports Integrity Initiative.
В заявлении говорится, что Степанова была вынуждена участвовать в медицинском и научном эксперименте, который ставился в рамках допинговой программы. По словам информаторов, у них не было другого выбора, кроме как согласиться с "работать на Россию". Легкоатлетка утверждает, что от согласия с допинговой программой зависел вопрос её существования.
Отметим, со Степановых в 2014 году начался допинговый скандал, в результате которого была отстранена Всероссийская федерация лёгкой атлетики, а также начались расследования допинговых случаев в России.
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