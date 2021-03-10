В австрийском Обертиллиахе состоялась мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка IBU. Победителем старта стал французский биатлонист Уго Риваль. Он преодолел дистанцию в 15 км за 36 минут 49,1 секунды с одним промахом.
Второе место занял итальянец Даниэле Каппеллари, который прошёл огневые рубежи без промахов и отстал на 11 секунд. Третьим финишировал финн Хейкки Лайтинен (1 промах, 39,8 секунд отставания).
Лучший результат среди российских спортсменов показал Семён Сучилов. С двумя промахами и полутора минутами отставания он финишировал 11-м.
Участник чемпионата мира в Поклюке Антон Бабиков не закрыл три мишени и показал девятый результат.
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Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.