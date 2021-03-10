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Бабиков финишировал 25-м в индивидуальной гонке Кубка IBU в Австрии

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В австрийском Обертиллиахе состоялась мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка IBU. Победителем старта стал французский биатлонист Уго Риваль. Он преодолел дистанцию в 15 км за 36 минут 49,1 секунды с одним промахом.

Бабиков финишировал 25-м в индивидуальной гонке Кубка IBU в Австрии

Второе место занял итальянец Даниэле Каппеллари, который прошёл огневые рубежи без промахов и отстал на 11 секунд. Третьим финишировал финн Хейкки Лайтинен (1 промах, 39,8 секунд отставания).

Результаты россиян

Лучший результат среди российских спортсменов показал Семён Сучилов. С двумя промахами и полутора минутами отставания он финишировал 11-м.

Участник чемпионата мира в Поклюке Антон Бабиков не закрыл три мишени и показал девятый результат.

  • 11. Семён Сучилов — отставание 1 минута 27,1 секунды (2 промаха).
  • 16. Василий Томшин — 1.48,8 (2).
  • 20. Михаил Первушин — 2.14,8 (2).
  • 21. Вадим Филимонов — 2.15,8 (1).
  • 25. Антон Бабиков — 2.24,5 (3).
  • 38. Никита Поршнев — 3.34,7 (3).
  • 97. Евгений Идинов — 7.16,5 (9).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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