Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), призёр Олимпийских игр Владимир Драчёв заявил, что российской стороне не нужно было подавать протест на действия Йоханнеса Клебо в финишном створе 50-километрового марафона чемпионата мира.

По мнению Драчёва, правила нарушал не только Клебо, но и Александр Большунов. Депутат Госдумы заявил, что жюри могли ограничиться предупреждениями обоим лыжникам и не дисквалифицировать Клебо.

"В том инциденте оба нарушали, Большунов же выталкивал Клебо. Куда тому было деваться? Не в забор же улетать, выбирать коридор у него возможности не было", — приводит ТАСС слова Драчёва.

Экс-президент СБР считает, что российская сторона ничего не добилась протестом после финиша.

"Что добились этим протестом? Поменяли бронзу на серебро? При этом сняли с гонки человека, который отбежал 50 км. Что в этом хорошего?" — заявил Драчёв.