В отношениях "Рейнджерс" и Панарина возникли большие проблемы

Обозреватель НХЛ Павел Лысенков рассказал о ситуации вокруг нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. Хоккеист не выходит на площадку с 20 февраля, после того, как появилось интервью тренера Андрея Назарова.

Специалист тогда рассказал о похождениях Панарина в Риге. Якобы хоккеист ударил девушку в баре, а дело с полицией пришлось решать "влиятельным людям". Назаров отметил, что не заводить дело помогла сумма в 40 тыс. долларов.

"Рейнджерс" выступил с заявлением в поддержку Панарина, но временно вывел его из состава. По словам Лысенкова, хоккеиста планировали выпустить на лёд в матче с "Питтсбургом" 8 марта, но затем убрали из заявки.

Кроме того, Панарин пропал из платёжной ведомости "Рейнджерс" (в НХЛ зарплаты хоккеистов — публичные данные) на сайте CapFriendly. По мнению Лысенкова, между россиянином и клубом существует большая проблема, которая с интервью Назарова не связана.

"И очень скоро это может выйти наружу. Лично я жду официальные заявления", — написал Лысенков для "Матч ТВ".