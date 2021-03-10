Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Петросян объяснил, какое имущество никогда не отдаст Степаненко
ЦБ выявил манипулирование акциями через телеграм-каналы
В Усолье-Сибирском электричка насмерть сбила женщину
Сын Сергея Бодрова выпустил дебютный музыкальный альбом
Россияне рассказали, кому и сколько могут одолжить
На Сахалине скорая помощь столкнулась с автобусом
Анна Катюк показала женский способ парковаться до первого касания ноги
Петербуржцев призывают не кормить ворон и голубей
За два месяца расходы на нацпроекты исполнены на 13%

В отношениях "Рейнджерс" и Панарина возникли большие проблемы

Спорт » Командные виды » Хоккей

Обозреватель НХЛ Павел Лысенков рассказал о ситуации вокруг нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. Хоккеист не выходит на площадку с 20 февраля, после того, как появилось интервью тренера Андрея Назарова.

В отношениях "Рейнджерс" и Панарина возникли большие проблемы

Специалист тогда рассказал о похождениях Панарина в Риге. Якобы хоккеист ударил девушку в баре, а дело с полицией пришлось решать "влиятельным людям". Назаров отметил, что не заводить дело помогла сумма в 40 тыс. долларов.

"Рейнджерс" выступил с заявлением в поддержку Панарина, но временно вывел его из состава. По словам Лысенкова, хоккеиста планировали выпустить на лёд в матче с "Питтсбургом" 8 марта, но затем убрали из заявки.

Кроме того, Панарин пропал из платёжной ведомости "Рейнджерс" (в НХЛ зарплаты хоккеистов — публичные данные) на сайте CapFriendly. По мнению Лысенкова, между россиянином и клубом существует большая проблема, которая с интервью Назарова не связана.

"И очень скоро это может выйти наружу. Лично я жду официальные заявления", — написал Лысенков для "Матч ТВ".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
На Сахалине скорая помощь столкнулась с автобусом
Пример "Открытия" заразителен
Спасут ли бойцы виртуального фронта рейтинг Зеленского
Анна Катюк показала женский способ парковаться до первого касания ноги
В отношениях "Рейнджерс" и Панарина возникли большие проблемы
Петербуржцев призывают не кормить ворон и голубей
За два месяца расходы на нацпроекты исполнены на 13%
В Китае стюардесса и пилот самолёта подрались из-за очереди в туалет
Эксперт: безработица в России не снижается
Петербург выделит 30 млн рублей на ремонт фонтанов Петергофа
Популярное
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова

Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.

Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Любовь Степушова Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина Любовь Степушова Руслан Веснянко Спасут ли бойцы виртуального фронта рейтинг Зеленского Руслан Веснянко Кристина Важенина Сжечь весь хлам на Масленицу Кристина Важенина
Общество
Елизавета II пока не ответила на обвинения Меган Маркл
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Чем Букингемский дворец ответит Меган Маркл
Мир. Новости мира
Чем Букингемский дворец ответит Меган Маркл
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников