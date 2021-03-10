Брат Клебо сломал ногу, возмущаясь дисквалификацией Йоханнеса

Ола Хеслофт Клебо, младший брат норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, после финиша 50-километрового марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе не смог сдержать эмоций. Узнав о дисквалификации брата после столкновения с Александром Большуновым, Ола разозлился и пнул ногой по двери.

В результате этого Клебо-младший получил перелом ноги. Ближайший месяц Ола проведёт в гипсе, сообщает VG.

Клебо не по правилам пытался обойти Большунова и сломал россиянину палку. Финишную черту Йоханнес пересёк первым, но жюри гонки дисквалифицировало его. Золото получил Эмиль Иверсен, серебро — Большунов.

Лыжная федерация Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Клебо. Протест рассмотрит FIS в ближайшее время.