Загитова хочет возобновить карьеру и полететь в космос

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о планах на будущее. Фигуристка призналась, что хотела бы возобновить спортивную карьеру.

В последний раз Загитова выходила на лёд в финале "Гран-при" в декабре 2019 года, где заняла шестое место. После этого чемпионка объявила о приостановке карьеры.

"Возникало ли желание вернуться? Да, много раз. Что останавливает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживём — увидим", — приводит РБК слова Загитовой.

Также 18-летняя спортсменка отметила, что не любит задумываться о далёком будущем. Загитова пока не видит себя тренером, но хотела бы полететь в космос.

"Может, вообще в космос захочу полететь. Кстати, такая мысль в голове действительно есть", — заявила Загитова.

В активе Загитовой победы на всех основных международных турнирах — Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах и финале "Гран-при".