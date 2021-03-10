Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о планах на будущее. Фигуристка призналась, что хотела бы возобновить спортивную карьеру.
В последний раз Загитова выходила на лёд в финале "Гран-при" в декабре 2019 года, где заняла шестое место. После этого чемпионка объявила о приостановке карьеры.
"Возникало ли желание вернуться? Да, много раз. Что останавливает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживём — увидим", — приводит РБК слова Загитовой.
Также 18-летняя спортсменка отметила, что не любит задумываться о далёком будущем. Загитова пока не видит себя тренером, но хотела бы полететь в космос.
"Может, вообще в космос захочу полететь. Кстати, такая мысль в голове действительно есть", — заявила Загитова.
В активе Загитовой победы на всех основных международных турнирах — Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах и финале "Гран-при".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.