Стало известно расписание трансляций девятого этапа КМ по биатлону

С 11 по 14 марта в чешском Нове-Место пройдёт девятый этап Кубка мира по биатлону. В программе соревнований запланированы спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.

Российские зрители смогут увидеть все гонки в прямом эфире на телеканалах "Матч ТВ" и Eurosport.

Расписание трансляций девятого этапа КМ по биатлону

11 марта

19.30 - Спринт (мужчины). Матч ТВ, Eurosport.

12 марта

19.30 - Спринт (женщины). Матч ТВ, Eurosport.

13 марта

16.45 - Гонка преследования (мужчины). Матч ТВ, Eurosport.

19.30 - Гонка преследования (женщины). Матч ТВ, Eurosport.

14 марта

12.25 - Смешанная эстафета. Матч ТВ, Eurosport.

15.45 - Синг-микст. Матч ТВ, Eurosport.