С 11 по 14 марта в чешском Нове-Место пройдёт девятый этап Кубка мира по биатлону. В программе соревнований запланированы спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.
Российские зрители смогут увидеть все гонки в прямом эфире на телеканалах "Матч ТВ" и Eurosport.
11 марта
12 марта
13 марта
14 марта
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Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.