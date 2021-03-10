Норвежцы объяснили, почему апелляция Клебо не пройдёт

Эксперты по лыжным гонкам норвежского издания NRK не рассчитывают на то, что апелляция сборной Норвегии на итоги 50-километрового масс-старта на чемпионате мира будет удовлетворена.

Эксперт Фредрик Окланд заявил, что Клебо правильно дисквалифицировали после контакта с Александром Большуновым. По его мнению, апелляция будет отклонена, так как норвежец допустил очевидное нарушение правил.

Окланд объяснил, что по правилам международной федерации FIS лыжник, который находится на одной траектории сзади должен уступить.

"Большунов выбрал оптимальную траекторию. Клебо тоже сделал это, но он находился сзади, поэтому должен был уступить. То, что произошло, уже не изменить. Сомневаюсь, что апелляция пройдёт. Жюри чемпионата мира уже приняло решение", — заявил Окланд.