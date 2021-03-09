Федерер вернётся на корт в матче против Эванса

Швейцарский теннисист Роджер Федерер 10 марта вернётся на корт. Соперником бывшей первой ракетки мира станет британский теннисист Даниэль Эванс.

Игра состоится в рамках турнира ATP-250 в Дохе. Федерер и Эванс встретятся во втором круге. Британец в первом раунде обыграл французского теннисиста Жереми Шарди в трёх сетах - 6:4, 1:6, 6:2.

Федерер в последний раз выходил на корт на турнире Большого шлема Australian Open в 2020 году. Федерер после полуфинала, в котором уступил Новаку Джоковичу, перенёс операцию. Спустя некоторое время швейцарцу провели ещё одну операцию, поэтому на корте он отсутствовал год.

На данный момент Федерер находится на шестой строчке рейтинга ATP, уступая Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Даниилу Медведеву, Доминику Тиму и Стефаносу Циципасу.