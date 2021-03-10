Российских болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

Власти Японии приняли решение провести Олимпиаду-2020 в Токио без присутствия иностранных болельщиков. Официальное заявление будет сделано на следующей неделе на специальной пресс-конференции.
По сведениям Kyodo, решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. У японцев нет уверенности в том, что пандемия сойдёт на нет к лету.
Олимпийские игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за COVID-19. Олимпиада запланирована с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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