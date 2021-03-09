Тренер сборной России обвинил Норвегию в коррупционных связях с FIS

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не верит в прогресс норвежца Йоханнеса Клебо своими силами. По его словам, сборная Норвегии использует терапевтические исключения (ТИ), а Международная федерация лыжного спорта (FIS) закрывает на это глаза.

"В прессу ранее просочилась информация о терапевтических исключениях Клебо, поэтому у меня и есть сомнения. Нужно говорить о том, что сборная Норвегии в полном составе использует терапевтические исключения, а это неправильно", — приводит "Чемпионат" слова Бородавко.

Сборная Норвегии выиграла чемпионат мира по лыжному спорту 2021 года. Команда завоевала 13 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.