UFC поставил Яна выше Стерлинга, несмотря на поражение россиянина

UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Возглавляет сводный рейтинг Хабиб Нурмагомедов, вторым идёт Джон Джонс, третьим — Камару Усман.

Российский боец Пётр Ян опустился на две строчки в рейтинге, но всё равно оказался выше Алджэмейна Стерлинга, которому проиграл бой. Чемпион в найлегчайшем весе заработал дисквалификацию, ударив лежащего соперника коленом в голову.

Ян находится на 12-м месте в рейтинге, Стерлинг впервые вошёл в топ-15 UFC.

Рейтинг UFC

Хабиб Нурмагомедов. Джон Джонс. Камару Усман. Стипе Миочич. Александр Волкановски. Исраэль Адесанья. Дастин Порье. Ян Балахович. Макс Холлоуэй. Дейвисон Фигейредо. Джастин Гэтжи. Пётр Ян. Роберт Уиттакер. Фрэнсис Нганну. Алджэмейн Стерлинг.