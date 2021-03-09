UFC поставил Яна выше Стерлинга, несмотря на поражение россиянина

UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Возглавляет сводный рейтинг Хабиб Нурмагомедов, вторым идёт Джон Джонс, третьим — Камару Усман.
Российский боец Пётр Ян опустился на две строчки в рейтинге, но всё равно оказался выше Алджэмейна Стерлинга, которому проиграл бой. Чемпион в найлегчайшем весе заработал дисквалификацию, ударив лежащего соперника коленом в голову.
Ян находится на 12-м месте в рейтинге, Стерлинг впервые вошёл в топ-15 UFC.
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