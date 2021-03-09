Немецкие СМИ рассказали о полётах Большунова на вертолёте во время ЧМ

Издание Sächsischen Zeitung выпустило статью про российского лыжника Александра Большунова. Журналисты утверждают, что спортсмен имеет неограниченные возможности, которые ему обеспечивают российские спонсоры.
В статье говорится, что Большунов прибыл на этап Кубка мира в Дрезден на частном самолёте, а на чемпионат мира в Оберстдорф — на вертолёте.
"Русские спонсоры выполняют все пожелания Большунова. Так он избегает любых рисков заразиться коронавирусом", — утверждают журналисты.
Лидер Кубка мира на прошедшем в Оберстдорфе чемпионате мира завоевал золотую медаль в скиатлоне, а также две серебряные и одну бронзовую награды. Ранее Большунов стал двукратным обладателем Большого хрустального глобуса и выиграл многодневку "Тур де Ски".
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