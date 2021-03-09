Стал известен состав сборной России на финал лыжного Кубка мира

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко рассказал о составе команды на финальный этап Кубка мира. Соревнования пройдут с 13 по 14 марта в швейцарском городе Энгадин.
В интервью "СЭ" Бородавко сообщил, что участие не смогут принять Денис Спицов, который сломал руку, а также Яна Кирпиченко, у которой после 30-километровой гонки возникли симптомы простуды.
Мужчины
Женщины
В Энгадине состоятся масс-старты и гонки преследования на 30 км у женщин и 50 км у мужчин.
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