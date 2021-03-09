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Стал известен состав сборной России на финал лыжного Кубка мира

Спорт

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко рассказал о составе команды на финальный этап Кубка мира. Соревнования пройдут с 13 по 14 марта в швейцарском городе Энгадин.

В интервью "СЭ" Бородавко сообщил, что участие не смогут принять Денис Спицов, который сломал руку, а также Яна Кирпиченко, у которой после 30-километровой гонки возникли симптомы простуды.

Состав сборной России по лыжным гонкам

Мужчины

  • Александр Большунов.
  • Алексей Червоткин.
  • Иван Якимушкин.
  • Андрей Мельниченко.
  • Илья Семиков.
  • Евгений Белов.
  • Артём Мальцев.
  • Илья Порошкин.
  • Андрей Ларьков.

Женщины

  • Татьяна Сорина.
  • Наталья Непряева.
  • Юлия Ступак.
  • Христина Мацокина.
  • Алиса Жамбалова.
  • Мария Истомина.

В Энгадине состоятся масс-старты и гонки преследования на 30 км у женщин и 50 км у мужчин.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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