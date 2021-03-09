Стал известен состав сборной России на финал лыжного Кубка мира

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко рассказал о составе команды на финальный этап Кубка мира. Соревнования пройдут с 13 по 14 марта в швейцарском городе Энгадин.

В интервью "СЭ" Бородавко сообщил, что участие не смогут принять Денис Спицов, который сломал руку, а также Яна Кирпиченко, у которой после 30-километровой гонки возникли симптомы простуды.

Состав сборной России по лыжным гонкам

Мужчины

Александр Большунов.

Алексей Червоткин.

Иван Якимушкин.

Андрей Мельниченко.

Илья Семиков.

Евгений Белов.

Артём Мальцев.

Илья Порошкин.

Андрей Ларьков.

Женщины

Татьяна Сорина.

Наталья Непряева.

Юлия Ступак.

Христина Мацокина.

Алиса Жамбалова.

Мария Истомина.

В Энгадине состоятся масс-старты и гонки преследования на 30 км у женщин и 50 км у мужчин.