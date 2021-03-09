Президент СБР выступил против увольнения тренеров сборной России

Глава Союза биатлонитов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что не считает нужным менять тренерский штаб сборной России. Призывы к увольнению прозвучали после того, как команда неудачно выступила на чемпионате мира в Поклюке.

По мнению Майгурова, в сборной России слишком часто меняются тренеры, и специалисты не имеют возможности раскрыть свои способности.

"У меня к обоим старшим тренерам нет вопросов. Буду рекомендовать их, чтобы работали с командой дальше", — приводит Sports. ru слова Майгурова.

Сейчас сборная России занимает четвёртое место в мужском Кубке наций и пятое в женском. На ЧМ сборная завоевала одну медаль — бронзовую в мужской эстафете.