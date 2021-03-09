Йоахим Лёв объяснил, почему ушёл из сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о скором уходе из сборной Германии главного тренера Йоахима Лёва. 61-летний специалист доработает в команде до Евро-2020, который состоится летом.

Контракт с Лёвом был заключён до окончания чемпионата мира-2022, но тренер попросил отпустить его раньше. DFB пошёл навстречу специалисту и разрешил разорвать контракт по согласию сторон.

Лёв работает в сборной Германии с 2006 года. Вместе с тренером команда приняла участие в семи крупных турнира:

2008 — чемпионат Европы — финал;

2010 — чемпионат мира — 3-е место;

2012 — чемпионат Европы — полуфинал;

2014 — чемпионат мира — победа;

2016 — чемпионат Европы — полуфинал;

2017 — кубок конфедераций — победа;

2018 — чемпионат мира — групповой этап.

Йоахим Лёв прокомментировал уход из сборной Германии

Тренер немецкой команды заявил, что уходит с чувством гордости после 17 лет работы.

"Я горд потому, что в течение почти 17 лет работал с лучшими футболистами в этой стране и помогал им развиваться", — говорится в заявлении DFB.

Лёв отметил, что самым ярким моментом в его карьере была победа на ЧМ-2014 в Бразилии. Тренер поблагодарил Немецкий футбольный союз за идеальные условия работы.

Специалист пообещал приложить все усилия для хорошего результата на Евро-2020.

"Я всё ещё полон желания и энергии и буду делать всё, чтобы осчастливить наших болельщиков и принести успех на этом турнире", — заявил Лёв.