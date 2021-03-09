Немецкие болельщики призвали бойкотировать ЧМ-2022

Объединение болельщиков Германии выступило с призывом к Немецкому футбольному союзу (DFB) отказаться от участия в чемпионате мира-2022. Фанаты называют турнир "роскошным праздником на могилах" из-за слухов о большом количестве смертей рабочих во время строительства объектов в Катаре.

"В СМИ говорят, что к середине февраля в Катаре погибли 6700 мигрантов, работавших на строительстве объектов ЧМ-2022. Каждые семь часов там погибает работник из Пакистана, Индии или Бангладеша. Слишком поздно спасать этих людей, их уже нет в живых. Но мы не можем делать вид, что ничего не произошло", — говорится в заявлении болельщиков.

Фанаты отмечают, что чемпионат мира — главный турнир для футболистов, и многие болельщики его ждут с нетерпением. Тем не менее от идеи бойкота отказываться болельщики не собираются.

"Мы уверены, что другие последуют примеру Германии. Если DFB хочет сохранить остатки доверия к себе, необходимо отказаться от участия в ЧМ-2022 — и прямо сейчас!" — говорится в заявлении фанатов.