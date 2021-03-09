Футбольную ассоциацию Англии впервые возглавит женщина

57-летняя Дебби Хьюитт может стать первой женщиной, возглавившей Футбольную ассоциацию Англии (FA). Ранее она занимала пост исполнительного директора Королевского автоклуба Великобритании.

The Times сообщает о том, что Хьюитт будет получать $263 тыс. Ожидается, что она возглавит заявку Великобритании и Ирландии на чемпионат мира-2030.

Хьюитт говорит о том, что является фанаткой "Ливерпуля" и с детства играет в футбол.

"В моём детстве не было женских команд, поэтому мне приходилось играть в футбол с мальчиками. И мне приходилось быть лучше них, чтобы удержаться в команде", — заявила Хьюитт.

В ноябре 2020 года должность главы FA покинул Грег Кларк, которого обвинили в расизме после слов о "цветных футболистах". Исполняет обязанности президента организации Питер Маккормик.