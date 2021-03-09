Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова

Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе. Журналисты издания Dagbladet выпустили статью, в которой вспомнили случай в спринте "Тур де Ски", когда словенка Анамария Лампич смогла опротестовать дисквалификацию.

Организаторы многодневки посчитали, что Лампич не по правилам обошла швейцарку Надин Фейндрих, которая упала. Первое место из-за отстранения Лампич заняла шведка Линн Сван. Позже словенка подала апелляцию. Международная федерация лыжного спорта (FIS) удовлетворила протест и вернула Лампич победу.

По мнению норвежских журналистов, такую практику можно применить к случаю Клебо и Большунова. Норвежец был дисквалифицирован после того, как в борьбе с россиянином сломал ему палку. Большунов получил серебряную медаль, а золото заработал Эмиль Иверсен.