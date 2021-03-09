Москвина завила, что Медведева и Загитова не вернутся в спорт

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказала своё мнение по поводу карьеры Алины Загитовой и Евгении Медведевой. По её словам, фигуристки будут участвовать в ледовых шоу, но не вернутся к спортивным соревнованиям.

На данный момент девушки не объявляли о завершении карьеры, но продолжительное время не выступали на турнирах.

"Что нужно для возвращения Загитовой и Медведевой? Они должны отказаться от любой деятельности, связанной с выступлением в шоу. Но они этого уже не сделают, поэтому я не могу сказать на 100%, но я предполагаю, что они уже в спорт высоких достижений не вернутся", — заявила Москвина на YouTube-канале Konoff.

Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она уступила Загитовой.