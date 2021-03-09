Вяльбе призвала WADA заняться терапевтическими исключениями

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что норвежские спортсмены получают преимущество, используя терапевтические исключения. По её словам, спортсмены из других команд, в том числе и России, работают не меньше, но выигрывает всегда Норвегия.

"Я никогда не поверю, что норвежцы тренируются настолько больше, чем тренируется тот же Александр Большунов, тот же Червоткин. Нет, они больше не тренируются, это сто процентов. Есть какие-то другие силы, которые им помогают", — приводит РИА "Новости" слова Вяльбе.

Ранее Вяльбе называла терапевтические исключения (ТИ) "легальным допингом". Сейчас глава ФЛГР заявила, что использовать ТИ можно, но необходимо разработать единственный для всех стандарт, а также публиковать информацию о ТИ в открытом доступе.

Вяльбе привела в пример Терезу Йохауг, которая за последние годы не выиграла только две гонки.

"И выигрывать три минуты у второго места — ну согласитесь, наталкивает на какие-то мысли, реально", — заявила Вяльбе.

WADA должно изучить ТИ

Вяльбе отметила, что национальные федерации не должны иметь отношения к выдаче ТИ. Вопросом вплотную должно заниматься Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

"Этим вообще должно заинтересоваться WADA. Которое, в том числе, даёт все эти терапевтические разрешения. Я реально человек маленький, но считаю, что это очень серьёзный показатель", — заявила Вяльбе.