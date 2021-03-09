Эспозито назвал Овечкина претендентом на рекорд Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ещё на одну шайбу приблизился к "вечному" рекорду Уэйна Гретцки. Гол россиянин забил 8 марта в ворота "Филадельфии".

Эта шайба стала для Овечкина восьмой в сезоне и 714-й в карьере. Россиянин — седьмой в истории НХЛ. Шестым идёт Фил Эспозито (717 шайб), который считает, что Овечкин действительно может догнать Гретцки (894 шайбы).

"Конечно, потеря игр из-за коронавируса, снижает шансы Овечкина. Достижение Гретцки феноменальное. Но если кто-то может побить его рекорд, то это Овечкин", — приводит пресс-служба НХЛ слова Эспозито.

Овечкин смог стать лучшим снайперов НХЛ в девяти сезонах. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли.