Эспозито назвал Овечкина претендентом на рекорд Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ещё на одну шайбу приблизился к "вечному" рекорду Уэйна Гретцки. Гол россиянин забил 8 марта в ворота "Филадельфии".
Эта шайба стала для Овечкина восьмой в сезоне и 714-й в карьере. Россиянин — седьмой в истории НХЛ. Шестым идёт Фил Эспозито (717 шайб), который считает, что Овечкин действительно может догнать Гретцки (894 шайбы).
"Конечно, потеря игр из-за коронавируса, снижает шансы Овечкина. Достижение Гретцки феноменальное. Но если кто-то может побить его рекорд, то это Овечкин", — приводит пресс-служба НХЛ слова Эспозито.
Овечкин смог стать лучшим снайперов НХЛ в девяти сезонах. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли.
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