Российский лыжник Александр Большунов в Instagram опубликовал фотографию со своей невестой Анной Жеребятьевой. На снимке спортсмен держит медали, которые завоевал на чемпионате мира в Оберстдорфе.
В руках Большунова золотая, серебряная и бронзовая награды. Всего он завоевал четыре медали. Вероятно, не хватает серебра за второе место в 50-километровой гонке, завершившейся скандалом.
Большунову на финише помешал Йоханнес Клебо, сломав ему палку. Из-за этого норвежец получил дисквалификацию — на первое место переместился Эмиль Иверсен, на второе — Большунов.
Ранее Большунов завоевал награды в таких гонках:
На предыдущем чемпионате мира в Зефельде в тех же самых видах программы Большунов взял четыре серебряные награды.
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