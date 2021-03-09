Большунов показал невесту и медали чемпионата мира

Российский лыжник Александр Большунов в Instagram опубликовал фотографию со своей невестой Анной Жеребятьевой. На снимке спортсмен держит медали, которые завоевал на чемпионате мира в Оберстдорфе.

В руках Большунова золотая, серебряная и бронзовая награды. Всего он завоевал четыре медали. Вероятно, не хватает серебра за второе место в 50-километровой гонке, завершившейся скандалом.

Большунову на финише помешал Йоханнес Клебо, сломав ему палку. Из-за этого норвежец получил дисквалификацию — на первое место переместился Эмиль Иверсен, на второе — Большунов.

Ранее Большунов завоевал награды в таких гонках:

скиатлон — золото;

эстафета — серебро;

командный спринт — бронза.

На предыдущем чемпионате мира в Зефельде в тех же самых видах программы Большунов взял четыре серебряные награды.