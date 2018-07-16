Sky Sports: Дзюба лучше Месси

Британское спортивное издание Sky Sports составило список 50 лучших футболистов на прошедшем чемпионате мира по футболу.
Лучшим по версии редакции Sky Sports стал форвард французов Килиан Мбаппе, завоевавший со своей командой золотые медали. На втором месте рейтинга оказался полузащитник сборной Бельгии Эден Азар — бронзовый призер мундиаля. Тройку замкнул нападающий Бразилии Неймар. Интересно, что лучшего игрока чемпионата мира по версии Международной федерации футбола хорвата Луку Модрича Sky Sports поместили лишь на четвертую строчку рейтинга.
А вот на 18-ой строчке рейтинга оказался нападающий сборной России Артем Дзюба, в то время как легендарный аргентинский форвард Лионель Месси — лишь на 34-ом.
Стоит отметить, что Артем Дзюба действительно провел этот чемпионат мира на достойном уровне и занял столь высокое место в рейтинге далеко не просто так. Классический форвард таранного типа, габаритный и по-спортивному наглый, он не только забивал сам, но и ни раз продавливал оборону соперников и выигрывал борьбу за мяч, тем самым давая партнерам по команде свободу действий.
Любопытно, что в России последней командой Дзюбы был далеко не самый известный и титулованный клуб — тульский "Арсенал". Так, туда он был отдан в аренду "Зенитом", когда окончательно потерял место в составе петербургской команды.
Помимо Дзюбы, в списке оказались еще четверо россиян — полузащитники Роман Зобнин, Александр Головин и Денис Черышев, а также защитник Марио Фернандес.
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