Sky Sports: Дзюба лучше Месси

Британское спортивное издание Sky Sports составило список 50 лучших футболистов на прошедшем чемпионате мира по футболу.

Фото: ru.fifa.com

Лучшим по версии редакции Sky Sports стал форвард французов Килиан Мбаппе, завоевавший со своей командой золотые медали. На втором месте рейтинга оказался полузащитник сборной Бельгии Эден Азар — бронзовый призер мундиаля. Тройку замкнул нападающий Бразилии Неймар. Интересно, что лучшего игрока чемпионата мира по версии Международной федерации футбола хорвата Луку Модрича Sky Sports поместили лишь на четвертую строчку рейтинга.

А вот на 18-ой строчке рейтинга оказался нападающий сборной России Артем Дзюба, в то время как легендарный аргентинский форвард Лионель Месси — лишь на 34-ом.

Стоит отметить, что Артем Дзюба действительно провел этот чемпионат мира на достойном уровне и занял столь высокое место в рейтинге далеко не просто так. Классический форвард таранного типа, габаритный и по-спортивному наглый, он не только забивал сам, но и ни раз продавливал оборону соперников и выигрывал борьбу за мяч, тем самым давая партнерам по команде свободу действий.

Любопытно, что в России последней командой Дзюбы был далеко не самый известный и титулованный клуб — тульский "Арсенал". Так, туда он был отдан в аренду "Зенитом", когда окончательно потерял место в составе петербургской команды.

Помимо Дзюбы, в списке оказались еще четверо россиян — полузащитники Роман Зобнин, Александр Головин и Денис Черышев, а также защитник Марио Фернандес.

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