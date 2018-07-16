Российский футболист по итогам турнира попал в символическую сборную

Спортивный футбольный портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам чемпионата мира по футболу-2018. По мнению редакторов портала, лишь один россиянин достоин быть в этом списке — защитник сборной России Марио Фернандес.
Сотрудниками портала Фернандес был признан лучшим игроком правого фланга обороны. Помимо Марио лучшими защитниками мундиаля по версии WhoScored были признаны колумбиец Йерри Мина, швед Андреас Гранквист и бразилец Марсело.
На завершившемся чемпионате мира в составе сборной России Марио Фернандес действительно выглядел отлично. Неплохо справляясь со своими прямыми обязанностями, высокий и энергичный защитник то и дело подключался к атакам российской сборной. Так, в четвертьфинальном матче против хорватов Фернандесу удалось сравнять счет за несколько минут до окончания дополнительного времени.
Марио Фигейра Фернандес — российский защитник бразильского происхождения. Шесть лет из своей карьеры он провел в Бразилии, выступая за местные футбольные клубы "Сан-Каэтано" и "Гремио". В 2012 году перешел в московский "ЦСКА", за который, согласно нынешнему контракту, будет играть до 2022 года. В 2016 году глава Российской Федерации Владимир Путин удовлетворил просьбу Фернандеса о получении российского гражданства. Тем самым игрок получил возможность выступать за российскую национальную сборную.
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