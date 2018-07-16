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Источник Правда.Ру

Российский футболист по итогам турнира попал в символическую сборную

Спорт

Спортивный футбольный портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам чемпионата мира по футболу-2018. По мнению редакторов портала, лишь один россиянин достоин быть в этом списке — защитник сборной России Марио Фернандес.

Российский игрок по итогам турнира попал в символическую сборную. 389572.jpeg
Фото: википедия

Сотрудниками портала Фернандес был признан лучшим игроком правого фланга обороны. Помимо Марио лучшими защитниками мундиаля по версии WhoScored были признаны колумбиец Йерри Мина, швед Андреас Гранквист и бразилец Марсело.

На завершившемся чемпионате мира в составе сборной России Марио Фернандес действительно выглядел отлично. Неплохо справляясь со своими прямыми обязанностями, высокий и энергичный защитник то и дело подключался к атакам российской сборной. Так, в четвертьфинальном матче против хорватов Фернандесу удалось сравнять счет за несколько минут до окончания дополнительного времени.

Марио Фигейра Фернандес — российский защитник бразильского происхождения. Шесть лет из своей карьеры он провел в Бразилии, выступая за местные футбольные клубы "Сан-Каэтано" и "Гремио". В 2012 году перешел в московский "ЦСКА", за который, согласно нынешнему контракту, будет играть до 2022 года. В 2016 году глава Российской Федерации Владимир Путин удовлетворил просьбу Фернандеса о получении российского гражданства. Тем самым игрок получил возможность выступать за российскую национальную сборную.

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Темы Россия Хорватия Бразилия Фернандес чемпионат мира по футболу
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