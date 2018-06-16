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Источник Правда.Ру

"До предела прорываться": Безруков спел песню в поддержку сборной России

Спорт

Нынешний чемпионат мира по футболу интересен не только спортивным болельщикам. Событие вдохновляет и людей творческих. Как ранее рассказывала "Правда.Ру", свой иронический опус написал Семен Слепаков. В тексте его песни рассказывается история гипотетического назначения тренером сборной России по футболу Рамзана Кадырова. Сюжет заканчивается на грустной ноте. Сборная проигрывает.

Фото: ru.fifa.com

Однако Слепаков не угадал. Как известно, 14 июня в стартовом матче чемпионата мира по футболу российские футболисты одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Теперь свою песню на суд публики вынес актер Сергей Безруков. Его группа "Крестный папа" выпустила клип-напутствие российской сборной на песню "Прорываться".

В клипе в руках музыкантов, помимо гитар и барабанов, присутствует волынка, на сцене — бодрые танцовщицы, на манер черлидеров призывающие наших спортсменов к победе.

По словам Сергея Безрукова, этим творческим актом он хочет поддержать российскую сборную и поднять спортсменам настроение, а также дает напутствие через песню:

Зубы стиснуть до предела, сплюнуть кровью, делать дело.

...С ног сбивают - подниматься. До предела прорываться.

И - прозой: "Так держать, дорогие! Прорывайтесь вперед, в финал, к победе!" 

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"До предела прорываться": Безруков спел песню в поддержку сборной России
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Темы ЧМ-2018 песня спорт музыка футбол Семен Слепаков Сергей Безруков чемпионат мира по футболу
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