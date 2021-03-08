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Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в гостях

Спорт » Командные виды » Хоккей

Александр Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в гостях. Для россиянина это был восьмой гол в сезоне и 714-й в его блистательной карьере. 

Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в гостях

Воскресная встреча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз"» завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу команды в этом матч, сравняв счёт.  Для россиянина это был восьмой гол в сезоне и 714-й в его блистательной карьере. 

У Овечкина теперь всего на четыре гола меньше, чем у Фила Эспозито (717), который занимает  шестое место в истории НХЛ по забитым шайбам. Это также был 363-й выездной гол россиянина. Овечкин обогнал Стива Айзермана (362), Уэйн Гретцки находится в топе этого списка с 402 шайбами. 

В составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин (36-я минута), Дмитрий Орлов (40-я) и Ник Дженсен (45-я). У хозяев единственный гол записал в свой актив Джоэль Фараби (12-я).

 Илья Самсонов отлично отстоял в воротах "Кэпитплз", отразив  36 бросков. На матче присутствовали 3023 болельщика, впервые с 10 марта прошлого года «Флайерз» сыграли перед публикой. И это была первая игра Вашингтона перед публикой в ​​этом сезоне.

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Автор: Любовь Степушова
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