Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в гостях

Александр Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в гостях. Для россиянина это был восьмой гол в сезоне и 714-й в его блистательной карьере.

Воскресная встреча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз"» завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу команды в этом матч, сравняв счёт. Для россиянина это был восьмой гол в сезоне и 714-й в его блистательной карьере.

У Овечкина теперь всего на четыре гола меньше, чем у Фила Эспозито (717), который занимает шестое место в истории НХЛ по забитым шайбам. Это также был 363-й выездной гол россиянина. Овечкин обогнал Стива Айзермана (362), Уэйн Гретцки находится в топе этого списка с 402 шайбами.

В составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин (36-я минута), Дмитрий Орлов (40-я) и Ник Дженсен (45-я). У хозяев единственный гол записал в свой актив Джоэль Фараби (12-я).

Илья Самсонов отлично отстоял в воротах "Кэпитплз", отразив 36 бросков. На матче присутствовали 3023 болельщика, впервые с 10 марта прошлого года «Флайерз» сыграли перед публикой. И это была первая игра Вашингтона перед публикой в ​​этом сезоне.